22 сентября, 18:11,
обновлено 22 сентября, 18:39
Военная операция на Украине

Белый дом не подтвердил скорую поставку ATACMS Украине

В американской администрации при этом не исключили ее возможность

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Администрация США не исключает возможность передачи Украине в будущем тактических ракет ATACMS, однако нет подтверждения данных американской печати о скорой поставке Киеву таких вооружений. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Я просто не собираюсь подтверждать имеющиеся публикации [про ATACMS]", - сказала официальный представитель американского лидера. По ее словам, "президент [США Джо Байден] говорил в прошлом, что [поставки] ATACMS не исключаются". "Но никаких новых объявлений [на этот счет] у меня нет", - отметила Жан-Пьер.

"Комментируя эту тему в более общих чертах, могу сказать, что вчерашняя двусторонняя встреча президентов [Украины Владимира] Зеленского и Байдена была очень важна, она дала твердо понять миру, что мы продолжим поддерживать Украину", - добавила представитель Белого дома.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что Байден обещал Зеленскому передать Украине небольшую партию тактических ракет ATACMS. В свою очередь помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон не будет пока передавать тактические ракеты ATACMS Киеву, однако Байден рассмотрит возможность таких поставок в будущем. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на УкраинеЖан-Пьер, Карин
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