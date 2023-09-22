Белый дом не уточняет, призывает ли уйти в отставку обвиненного в коррупции сенатора

Роберт Менендес предстанет перед судом в Нью-Йорке 27 сентября

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Белый дом отказывается уточнить, призывает ли подать в отставку председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса, которому ранее были предъявлены обвинения в коррупции.

Выступая на брифинге для журналистов, пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заверила, что руководство американской администрации узнало о выдвижении правоохранительными органами обвинений в адрес Менендеса только после официального объявления на этот счет. При этом она отказалась уточнить, выступает ли президент США Джо Байден за то, чтобы Менендес ушел в отставку. "Мы узнали об этом тем же образом, что и все вы. Речь идет об активном [уголовном] деле, так что я не буду давать комментарии [по этому поводу]", - сказала Жан-Пьер.

Менендес предстанет перед судом в Нью-Йорке 27 сентября. Прокуратура заявила, что законодатель и его супруга "были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси" и получили "сотни тысяч долларов в качестве взяток". По данным следствия, сенатор принимал в качестве взяток наличные деньги, золотые слитки, дорогостоящие автомобили и иные ценные вещи. Предполагается также, что Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, Менендес мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.

Сенатор является одной из ключевых фигур в выработке антироссийских санкций. В прошлом федеральные власти уже привлекали его к суду по обвинению в коррупции и мошенничестве, но тогда законодатель был оправдан, хотя к длительному сроку тюремного заключения приговорили его приятеля, являвшегося одним из фигурантов того уголовного дела.