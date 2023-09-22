Sky сообщил, что ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами Storm Shadow

По данным Минобороны РФ, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе был нанесен Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на неназванного представителя Воздушных сил Украины.

В пятницу Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. В результате ЧП ударной волной выбило окна в десяти домах, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны РФ, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет. В результате атаки один военнослужащий числится пропавшим без вести.

Минобороны Великобритании в мае официально подтвердило, что передает Украине ракеты Storm Shadow, дальность поражения которых составляет около 250 км. Как ранее заявляли в посольстве РФ в Лондоне, поставки все более дальнобойных видов вооружений киевским властям свидетельствуют об открытом вовлечении Великобритании в конфликт на Украине.