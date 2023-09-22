22 сентября, 18:33,
обновлено 22 сентября, 19:10
Военная операция на Украине

Sky сообщил, что ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами Storm Shadow

По данным Минобороны РФ, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе был нанесен Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на неназванного представителя Воздушных сил Украины.

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Военная операция на Украине. Онлайн

В пятницу Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. В результате ЧП ударной волной выбило окна в десяти домах, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны РФ, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет. В результате атаки один военнослужащий числится пропавшим без вести.

Минобороны Великобритании в мае официально подтвердило, что передает Украине ракеты Storm Shadow, дальность поражения которых составляет около 250 км. Как ранее заявляли в посольстве РФ в Лондоне, поставки все более дальнобойных видов вооружений киевским властям свидетельствуют об открытом вовлечении Великобритании в конфликт на Украине. 

Теги:
УкраинаРоссияСевастопольВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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