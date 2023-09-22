В Ираке заявили о готовности принять меры для защиты своего суверенитета

Как заявил премьер-министр Мухаммед ас-Судани, его страна никогда не станет территорией, с которой будет совершена агрессия против других государств

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Иракские власти стремятся к региональной стабильности, но оставляют за собой право принять меры при попытках нарушения суверенитета страны. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы [иракские власти] стремимся к тому, чтобы Ирак стал источником региональной и международной безопасности, но при этом оставляем за собой право принять необходимые меры для предотвращения любого нарушения суверенитета страны", - сказал ас-Судани. Он подтвердил, что Ирак никогда не станет территорией, с которой будет совершена агрессия против других государств. По его словам, Багдад "протягивает руку мира и дружбы соседям для установления стабильности в регионе".

Как отметил ас-Судани, нынешнее иракское правительство ведет борьбу с коррупцией по всем направлениям, включая государственные и судебные структуры. В этой связи он обратился к другим государствам с призывом поддержать Багдад "в преследовании лиц, замешанных в коррупционных сделках в Ираке". По убеждению премьер-министра, "коррупция и терроризм взаимосвязаны" и борьба должна вестись с двумя этими явлениями одновременно.

Ас-Судани также указал на намерение своей страны "сохранить законное право на пользование водой двух рек [Тигр и Евфрат]", особенно учитывая постоянные засухи в регионе. В этом контексте он предложил выработать механизм сотрудничества соседних государств и "создать региональную группу по водным ресурсам, в которую также могут войти арабские страны Персидского залива, Иран, другие страны, для противодействия засухе" и другим природным аномалиям.

Премьер-министр заявил о твердой поддержке Палестины и ее позиции по созданию собственного независимого государства в границах 1967 года, а также о солидарности с народом Сирии, который, по его словам, "должен взять под контроль всю сирийскую территорию".

Глава иракского кабинета министров отметил, что сожжение священной для мусульман книги - Корана - "является преступлением на почве ненависти против четверти населения мира", и выразил убежденность, что подобные акты "не должны рассматриваться как проявления свободы слова".