Премьер-министр Армении и канцлер ФРГ обсудили ситуацию в Карабахе

Как сообщили в Ереване, "была подчеркнута необходимость обеспечения безопасности и прав народа" непризнанной республики

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Собеседники обсудили военно-политическую ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха, и шаги по ее преодолению. Была подчеркнута необходимость обеспечения безопасности и прав народа Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе. 21 сентября в азербайджанском городе Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".