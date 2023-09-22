Представитель партии "Шор" оспорила отказ регистрировать ее кандидатом в мэры

Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября

КИШИНЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Вице-председатель запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер опротестовала в ЦИК отказ зарегистрировать ее независимым кандидатом на выборах мэра второго по величине молдавского города Бельцы.

"Я опротестовала в ЦИК отказ Бельцкого окружного избирательного совета зарегистрировать меня в качестве независимого кандидата на выборах мэра Бельц", - написала Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, председатель городского окружного избирательного совета Светлана Колесник ошибочно истолковала и применила внесенные в Избирательный кодекс поправки, касающиеся решения Конституционного суда, которым политическая партия "Шор" была признана неконституционной.

Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. Как считают местные политологи, эти выборы станут праймеризом предстоящей в будущем году президентской гонки.

Два года назад на досрочных выборах мэра Бельц Таубер выиграла первый туре, получив 47%. Второе место занял бывший заместитель мэра города Николай Григоришин с результатом 20,9%. После этого штаб Таубер обвинили в нарушениях при финансировании избирательной кампании и отстранили от выборов. Это вызвало возмущение молдавских политиков и экспертов, которые считают, что ЦИК принимала решение под давлением правящей Партии действия и солидарности (ПДС) и президента Майи Санду. На фоне скандала правящая партия сняла с выборов своего кандидата и провела на этот пост Григоришина.

В июне нынешнего года Конституционный суд Молдавии по предложению правительства постановил признать неконституционной партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Однако представлявшие партию "Шор" депутаты остались в парламенте и считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.