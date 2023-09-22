Politico: в администрации Байдена считают, что ATACMS не изменят ход конфликта на Украине

По мнению некоторых чиновников, поставки этих ракет лишь в некоторой степени помогут Киеву

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Представители администрации президента США Джо Байдена не считают, что предоставление ВСУ тактических ракет ATACMS станет панацеей для Украины. Об этом сообщает газета Politico.

По мнению некоторых чиновников, поставки ATACMS в некоторой степени помогут Украине, но не "изменят революционным образом" ситуацию на поле боевых действий, пишет Politico.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что Байден обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу заявила, что американская администрация не исключает возможность передачи Украине в будущем ATACMS, однако у нее нет подтверждения данных американской печати о скорой поставке Киеву таких вооружений.