Фидан и Блинкен обсудили зерновую сделку и Нагорный Карабах

Глава МИД Турции и госсекретарь США также обсудили вступление Швеции в НАТО

АНКАРА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в Нью-Йорке зерновую сделку, вступление Швеции в НАТО и последние события в Нагорном Карабахе.

"Встреча состоялась сегодня на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, одна продолжалась 45 минут. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о конкретных и конструктивных шагах, которые могут быть сделаны в предстоящий период для того, чтобы поднять отношения между двумя странами на более высокий уровень. В ходе встречи также обсуждались черноморская зерновая инициатива, членство Швеции в НАТО и последние события в Карабахе", - сообщил ТАСС источник в МИД Турции.