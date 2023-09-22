Блинкен: силовые действия Баку в Карабахе противоречат усилиям по урегулированию

Как заявил госсекретарь США, "использование силы неприемлемо"

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Применение Азербайджаном силы в Нагорном Карабахе на этой неделе противоречит усилиям по урегулированию конфликта. Об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается событий на этой неделе, особенно военных действий Азербайджана, то мы хотим ясно сказать, что в соответствии с общей позицией США использование силы неприемлемо и противоречит усилиям, которые мы прилагаем, но, что еще важнее, тем усилиям, которые прилагают обе страны, чтобы найти справедливое и достойное мирное решение в регионе. Это отражает интересы как Азербайджана, так и Армении. Обе страны внесли в эту работу свой вклад, включая президента [Азербайджана Ильхама] Алиева и премьера [Армении Никола] Пашиняна. Мы с Европейским союзом поддерживаем эту работу. Так что действия, которые мы видели на этой неделе, просто противоречат этим усилиям", - сказал он.

Блинкен также выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе. "Необходимость обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарным организациям также находится в центре нашего внимания", - добавил он.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".