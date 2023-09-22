22 сентября, 20:19
Военная операция на Украине

Зеленский не ответил на вопрос, обещал ли ему Байден ракеты ATACMS

Вопрос ему задали в Оттаве на совместной пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо

ОТТАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не ответил прямо на вопрос, обещал ли ему американский лидер Джо Байден тактические ракеты ATACMS.

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Такой вопрос ему задали в Оттаве на совместной пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо. Однако украинский президент ответил общими рассуждениями и отметил, что обсуждались потребности украинских вооруженных сил и что США обещали усилить ПВО Украины.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что Байден обещал Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу заявила, что американская администрация не исключает возможность передачи Украине в будущем ATACMS, однако у нее нет подтверждения данных американской печати о скорой поставке Киеву таких вооружений. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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