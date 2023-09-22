Блинкен заявил, что США ждут помощи Индии в расследовании убийства лидера сикхов в Канаде

Глава Госдепа подчеркнул, что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к любым случаям "предполагаемых транснациональных репрессий"

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают, что Нью-Дели окажет содействие Оттаве в расследовании обстоятельств произошедшего в июне убийства лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара. Об этом заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам участия в мероприятиях по линии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы глубоко обеспокоены предположениями, изложенными [ранее по этому делу] премьер-министром [Канады Джастином] Трюдо", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства. По его словам, Вашингтон тесно консультируется с Оттавой по этой проблематике. "И мы не просто консультируемся - координируем с ними [действия] по этому вопросу", - уточнил Блинкен.

"Было бы важно, чтобы Индия работала с канадцами по их расследованию. Мы хотим видеть подотчетность. Важно, чтобы расследование было доведено до конца, привело к такому результату", - сказал шеф американской дипломатии. "Считаю, что сейчас самым продуктивным было бы завершение расследования. И мы бы надеялись, что наши индийские друзья будут также сотрудничать по этому расследованию", - добавил он.

"Мы чрезвычайно бдительно следим за любыми случаями предполагаемых транснациональных репрессий. Мы относимся к этому очень-очень серьезно", - заявил Блинкен. По его словам, США призывают другие страны не предпринимать действий такого рода. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил в четверг журналистам, что Вашингтон обсудит с Нью-Дели на высоком уровне обвинения в адрес ее спецслужб со стороны Канады.

Оттава решила 18 сентября выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству Ниджара. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Жоли предупредила, что Канада не потерпит никакого вмешательства в свои дела. Трюдо, выступая в парламенте, также сообщил, что Оттава подозревает власти Индии в причастности к убийству Ниджара.

МИД Индии 19 сентября вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном ответном решении Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз.