Блинкен ушел от ответа на вопрос о поставках ATACMS на Украину

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что для поставок того или иного вооружения необходимо не только доставить его адресату, но и убедиться, что те, кто его получит умели им пользоваться

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке ушел от ответа на вопрос о поставках тактических ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км, киевским властям.

Ранее в пятницу телекомпания NBC сообщила, что президент США Джо Байден пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому поставить на Украину небольшое количество ракет ATACMS. "Мне нечего сказать или объявить по какой-либо конкретной системе вооружения, - сказал он, комментируя информацию. - Мы постоянно ведем обсуждения с Украиной <...> пытаясь понять и обеспечить то, что им нужно и убедиться, что они получают это, когда им нужно".

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что для поставок того или иного вооружения необходимо не только доставить его адресату, но и убедиться, что те, кто его получит умели им пользоваться и обслуживать, чтобы "оно не развалилось за неделю".

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге ранее в пятницу заявила, что американская администрация не исключает возможность передачи Украине в будущем ATACMS, однако у нее нет подтверждения данных американской печати о скорой поставке Киеву таких вооружений.