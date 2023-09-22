На Тайване хотят ввести пожизненное заключение за ущерб военной инфраструктуре

По данным газеты "Цзыю шибао", законопроект предполагает наказание в три года лишения свободы за фото- и видеосъемку военных баз при помощи беспилотников

ГОНКОНГ, 22 сентября. /ТАСС/. Исполнительный юань (высший орган исполнительной власти) Тайваня утвердил законопроект об ужесточении наказаний за съемку военных объектов, незаконное проникновение на их территории и повреждение критической военной инфраструктуры. Об этом сообщила газета "Цзыю шибао".

За кражу, разрушение или повреждение элементов критической военной инфраструктуры проект законодательного акта предусматривает наказание до семи лет лишения свободы и штраф до 10 млн новых тайваньских долларов (около $311,14 тыс.). При этом, если будет доказано сознательное намерение нанести ущерб безопасности острова, наказание может быть ужесточено до тюремного срока от 3 до 10 лет и штрафа до 50 млн новых тайваньских долларов (около $1,56 млн).

Отягощающие обстоятельства, в числе которых наличие раненых и погибших, может привести к штрафу до 100 млн новых тайваньских долларов (около $3,12 млн) и наказанию вплоть до пожизненного лишения свободы.

За съемку внутри военных объектов без соответствующего разрешения будет грозить до трех лет тюрьмы. При этом попытки снять военную базу из-за ее пределов будут караться штрафом от 30 до 150 тыс. новых тайваньских долларов (от $933 до $4 670). Это будет касаться объектов военной инфраструктуры, гарнизонов, военных частей, а также учебных и испытательных полигонов, а также зон проведения военных маневров и учений.

В документе отдельно прописано наказание в три года лишения свободы за фото- и видеосъемку военных баз при помощи беспилотных летательных аппаратов. При этом военным будет позволено применять спецсредства для уничтожения беспилотников. За незаконное проникновение на территорию военных объектов штраф составит до 200 тыс. новых тайваньских долларов (около $6,22 тыс.). При этом, попытки запугать охраняющих объект военнослужащих или угрозы караульным будут караться еще более высоким штрафом до 300 тыс. новых тайваньских долларов ($9,3 тыс.), который может быть заменен тюремным заключением до трех лет.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.