Менендес временно сложил полномочия главы комитета Сената США

Это произошло в связи с выдвинутыми против него американскими правоохранительными органами обвинениями в коррупции

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси) временно слагает с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США в связи с выдвинутыми против него американскими правоохранительными органами обвинениями в коррупции. Об этом сообщил глава демократического большинства верхней палаты Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

"Сенатор Менендес принял верное решение временно оставить пост председателя комитета по иностранным делам до разрешения этого дела", - говорится в письменном заявлении Шумера.