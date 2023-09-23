Блинкен заявил о поиске США и Китаем возможностей для сотрудничества по важным вопросам

Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что Вашингтон и Пекин будут "ответственно относиться к конкуренции"

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов и Китая намерены искать пути для совместной работы над ключевыми вопросами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Он рассказал, что за последние пять дней на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел консультации с представителями "более чем 90 стран, причем как на двусторонних, так и на многосторонних встречах". "Сюда входят откровенные и конструктивные переговоры с вице-председателем Китая Хань Чжэном, они свидетельствует о том, что мы продолжим искать возможности для сотрудничества над вопросами, успех в которых требует наших общих усилий", - отметил госсекретарь. Он добавил, что Вашингтон и Пекин будут "ответственно относиться к конкуренции".

Блинкен 18 сентября заявил, что его встреча с Хань Чжэном свидетельствует о поддержании канала связи между странами и ответственном подходе к двусторонним отношениям. Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что США считают личные дипломатические встречи лучшим "способом урегулирования вопросов, в которых стороны не согласны друг с другом, и лучшим способом, чтобы понять сферы потенциального сотрудничества".

Хань Чжэн в свою очередь указал, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем сопряжены с рядом трудностей и проблем, для решения которых от обеих сторон требуются искренность, совместная работа и усилия, направленные на достижение общей цели.