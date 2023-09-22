Глава МИД Азербайджана проинформировал российского коллегу об операции в Карабахе

Джейхун Байрамов отметил, что продвигается диалог по реинтеграции армянских жителей Карабаха, проводится работа, направленная на удовлетворение потребностей проживающего в регионе мирного населения

БАКУ, 22 сентября. /ТАСС/. Азербайджан в координации с российским миротворческим контингентом предпринимает практические шаги по конфискации оружия и боеприпасов у армянских вооруженных сил в Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"Министр Байрамов подробно проинформировал об антитеррористических мероприятиях, проведенных Азербайджаном против незаконных армянских вооруженных формирований, которые продолжали свое присутствие в Карабахском регионе вопреки международному праву и трехстороннему заявлению, подписанному лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября (9 ноября по мск - прим. ТАСС) 2020 года. <…> Было доведено до внимания, что в настоящее время в координации с временно размещенным в регионе российским миротворческим контингентом предпринимаются практические шаги по конфискации оружия и боеприпасов у армянских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

По словам Байрамова, параллельно продвигается диалог по реинтеграции армянских жителей Карабаха, проводится работа, направленная на удовлетворение потребностей проживающего в регионе мирного населения.

Как отмечается в сообщении МИД, азербайджанский министр выразил убежденность Баку в том, что антитеррористические мероприятия будут способствовать установлению мира и стабильности в регионе, а также интенсификации работы по реинтеграции армянского населения. Он подчеркнул, что усилия в этих направлениях будут продолжены. "На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, стоящим на повестке дня сотрудничества двух стран", - добавила пресс-служба.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.