США призвали Турцию поддержать усилия по прекращению боев в Нагорном Карабахе

Как сообщили в Госдепе, американский госсекретарь также поблагодарил Анкару за продолжающиеся усилия, направленные на воскрешение черноморской зерновой инициативы

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Турцию поддержать усилия по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера. Оно было распространено по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Турции Хакана Фидана на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Госсекретарь поблагодарил Турцию за продолжающиеся усилия, направленные на воскрешение черноморской зерновой инициативы. Кроме того, он призвал к поддержке усилий, нацеленных на прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и предотвращение ухудшения там гуманитарной ситуации", - отмечается в документе.

Миллер также сообщил, что Блинкен высказался за скорейшее одобрение Анкарой заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс. "Он [госсекретарь] подчеркнул необходимость скорейшей ратификации присоединения Швеции к НАТО", - указывается в заявлении Миллера.