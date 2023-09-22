Зеленский считает, что украинское общество против выделения денег на выборы

Однако президент Украины не исключил их проведения, если будут решены сложности, связанные с организацией голосования

ОТТАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское общество выступает против выделения бюджетных средств для финансирования выборов, однако не исключил их проведения, если будут решены сложности, связанные с организацией голосования. Высказывания Зеленского прозвучали на пресс-конференции в Оттаве в ответ на вопрос о том, оказывает ли Канада давление, чтобы убедить Украину провести выборы в будущем году.

"Мы говорим, что сегодня на Украине, и это абсолютно справедливо, когда парламент или правительство хотят направить деньги на то или иное направление, кроме вооружения, общество не готово это поддержать. И не просто не готово, а максимально против, потому что идет война", - заявил Зеленский. "Однако тем не менее такая тема поднимается, и надо быть к ней готовыми", - продолжил он.

Зеленский отметил, что входе переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопрос о выборах не обсуждался ввиду его неактуальности. "Мы даже не поднимали вопрос о выборах, потому что он не является актуальным из-за безопасности", - сказал он. "Я готов абсолютно", - заявил Зеленский, но при этом напомнил, что украинские законы запрещают проводить выборы во время военного положения.

В качестве препятствий для проведения выборов он назвал невозможность голосования на новых территориях России, которые власти Киева считают своими. Он также указал на трудности проведения голосования среди украинских военных на линии фронта и среди украинских беженцев за рубежом. Упомянул Зеленский и сложности с обеспечением безопасности иностранных наблюдателей, отсутствие на Украине онлайн-голосования и невозможность финансировать выборы за счет бюджета. "Поэтому нужно об этом думать, работать, если все получится, можно проводить", - заключил он.

Парламентские выборы должны пройти на Украине в октябре этого года, а президентские - весной следующего. По конституции проводить их во время военного положения нельзя. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Однако западные партнеры Киева настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что выборы президента должны пройти в срок, невзирая на боевые действия. После этого риторика Зеленского несколько изменилась и в одном из своих интервью он допустил проведение выборов при военном положении, если Запад их оплатит.