Байден заявил, что присоединится к забастовке рабочих автопрома в Мичигане

Американский лидер отметил, что отправится в Мичиган, чтобы "проявить солидарность с мужчинами и женщинами из UAW в их борьбе за справедливую долю стоимости, которую они помогли произвести"

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен 26 сентября присоединиться к забастовке работников автомобильных предприятий в штате Мичиган. Такое сообщение американский лидер опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Во вторник я отправлюсь в Мичиган, чтобы присоединиться к участникам пикета и проявить солидарность с мужчинами и женщинами из UAW (объединенный профсоюз рабочих автомобилестроительной промышленности США - прим. ТАСС) в их борьбе за справедливую долю стоимости, которую они помогли произвести", - написал глава государства.

Байден опубликовал это сообщение через несколько часов после того, как глава профсоюза Шон Фейн пригласил американского лидера присоединиться к забастовке. Предыдущий руководитель вашингтонской администрации Дональд Трамп, объявивший о вступлении в предвыборную гонку, планирует 27 сентября выступить в Детройте перед членами UAW. Он во второй раз отказался участвовать в запланированных на среду дебатах претендентов на пост президента США от Республиканской партии.

Почти 19 тыс. рабочих в Детройте прекратили производство и объявили забастовку, потребовав от автопроизводителей повышения зарплат, предоставления льгот, улучшения пенсионных программ и других условий. До этого представители профсоюза, объединяющего работников некоторых американских автогигантов, заявляли о возможности проведения массовой забастовки в этом году, если не удастся достичь договоренности с компаниями относительно условий найма сотрудников. Это грозит стране серьезным экономическим ущербом.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре следующего года. Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.