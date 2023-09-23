22 сентября, 22:34,
обновлено 22 сентября, 22:46

Сийярто считает, что поставки зерна из Украины в страны ЕС разрушат их сельхозсектор

Изначально соглашение о линиях солидарности подразумевало разрешение на транзит украинской агропродукции, а не на двустороннюю торговлю, напомнил глава МИД Венгрии

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Поставки украинского зерна в страны Центральной Европы разрушат их сельскохозяйственный сектор. С такой оценкой выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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По словам Сийярто, Венгрия готова обеспечить бесплатный транзит украинского зерна по своей территории. "Но что, если они не хотят? Как я понимаю, они бы предпочли распространять зерно в Центральной Европе, но изначальное соглашение о линиях солидарности (сухопутные и речные маршруты с Украины в ЕС - прим. ТАСС) было не об этом", - указал глава МИД Венгрии, напомнив, что соглашение подразумевало "разрешение на транзит [зерна], а не на двустороннюю торговлю".

"Если украинское зерно начнет распространяться в центральноевропейских странах, это определенно разрушит сельскохозяйственные рынки Центральной Европы. Не говоря уже о наших фермерах, которых мы, несомненно, должны защищать", - продолжил Сийярто.

"Повторюсь, речи о смене нашей позиции не идет, потому что линии солидарности никогда не подразумевали двустороннюю торговлю зерном", - заключил глава МИД Венгрии. 

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