Премьер Гаити призвал ускорить отправку полицейской миссии в страну

Как отметил Ариэль Анри, вмешательство силовиков необходимо, чтобы "защитить жизни и имущество" от действий вооруженных банд

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри просит ускорить отправку международной полицейской миссии в карибскую республику для борьбы с вооруженными бандами.

"От имени гаитянского народа и правительства я направляю просьбу о помощи, чтобы Национальная полиция Гаити могла отреагировать на стоящие перед нами проблемы, - заявил он в пятницу, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. - Существующая реальность бросает вызов всем нам. Сегодня мы просим вас помочь нам остаться на нашей земле и чтобы полиция могла защитить жизни и имущество".

Ранее глава МИД Кении Альфред Мутуа сообщил, что африканская республика по просьбе группы стран "Друзья Гаити" согласилась положительно рассмотреть вопрос о том, чтобы возглавить многонациональные силы на Гаити. Кения обязалась направить в страну 1 тыс. полицейских. Министр указал, что задействует миротворцев после получения мандата от Совета Безопасности ООН и осуществления других конституционных процессов в Кении.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в июле 2021 года президента страны Жовенеля Моиза и землетрясения в августе того же года, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах страны. В сентябре стало известно о планах нескольких банд сместить правительство Ариэля Анри вооруженными методами.