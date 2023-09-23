Израиль заявил, что на нормализацию отношений с Саудовской Аравией есть несколько месяцев

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что в противном случае соглашение может быть отложено еще на несколько лет

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Окно возможностей для нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией составляет несколько месяцев, если этого не сделать, оно может быть отложено еще на несколько лет. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, что у нас есть окно возможностей. Но если мы не добьемся этого в ближайшие несколько месяцев, соглашение может быть отложено еще на несколько лет. В конце концов, я считаю, что мы заключим его, потому что в этом есть смысл. Но, по моему мнению, если мы хотим воспользоваться этой исторической возможностью, мы должны сделать это в ближайшие месяцы", - сказал он.

Нетаньяху при этом выступил против того, чтобы заключение мирного соглашения с Саудовской Аравией обусловливалось прогрессом в палестино-израильском урегулировании. "Было бы серьезнейшей ошибкой, если бы мы согласились с палестинским вето. Они должны быть частью процесса, который принесет им большую пользу. Мы рассмотрим возможности обеспечить им эту пользу, не ставя под угрозу нашу безопасность и национальные интересы. Они могут быть частью процесса, но у них не должно быть права его заблокировать", - отметил он.

Израильский премьер добавил, что обсуждал эти вопросы во время встречи с президентом США Джо Байденом в среду. "Я не буду вдаваться в детали нашей дискуссии, скажу лишь, что он заявил, что хочет сохранить возможность двугосударственного решения", - отметил Нетаньяху.

В августе газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники из числа американских чиновников, что Вашингтон и Эр-Рияд согласовали в общих чертах условия сделки по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. По информации издания, договоренности предполагают признание Саудовской Аравией Государства Израиль в обмен на уступки по отношению к палестинцам, гарантии безопасности со стороны США и помощь в сфере мирного атома. Источники газеты считают, что детали возможного соглашения будут согласованы в ближайшие 9-12 месяцев.

В выступлении общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН Нетаньяху заявил, что Израиль и Саудовская Аравия все ближе подходят к нормализации отношений.