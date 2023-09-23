Военные в Нигере осудили генсека ООН за отказ в участии на 78-й сессии ГА ООН

Члены Национального совета спасения родины осудили "явное вмешательство" Антониу Гутерриша "во внутренние дела суверенного государства"

ТАСС, 23 сентября. Захватившие власть в Нигере мятежники обвинили в пятницу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в препятствии участию страны на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель сформированного в Ниамее после госпереворота Национального совета спасения родины (НССР) полковник Амаду Абдраман.

"При содействии Франции и франкоязычного ECOWAS [Экономического сообщества стран Западной Африки] генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не выполнил свою миссию, воспрепятствовав полноценному участию Нигера в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - заявил он в эфире телеканала RTN.

По его словам, Гутерриш "не только отказался принять к сведению официальный список делегатов Нигера <...>, но, прежде всего, удовлетворил просьбу бывшего главы МИД Асуми Масуды об отзыве постоянного представителя Нигера при ООН".

Члены НССР осудили "явное вмешательство Гутерриша во внутренние дела суверенного государства" и обратили внимание "национального и международного сообщества на вероломные действия", направленные "на подрыв любых усилий по обеспечению безопасности страны и ее выход из кризиса".