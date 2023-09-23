Бывшие повстанцы РВСК объявили об одностороннем прекращении огня после совершения теракта

Группировка "Центральное командование" признала, что целью совершенного 20 сентября теракта в департаменте Каука был полицейский участок, находившийся рядом со школой и больницей

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 сентября. /ТАСС/. Бывшие бойцы расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) признали ответственность за теракт, в результате которого погибли двое гражданских, и объявили об одностороннем прекращении огня.

"Мы предлагаем колумбийскому народу в качестве незамедлительной меры, направленной на сокращение вреда гражданскому населению в условиях этой войны, прекращение операций против военных и полицейских на всей территории страны", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на странице группировки в соцсети X (ранее Twitter).

Группировка "Центральное командование", созданная бывшими бойцами РВСК, признала, что целью совершенного 20 сентября теракта в департаменте Каука был полицейский участок, находившийся рядом со школой и больницей. "Мы признаем ошибкой неточность этой военной акции, в результате которой погибли двое гражданских и еще пятеро пострадали", - сказано в заявлении.

Во вторник правительство Колумбии и "Центральное командование" заявили, что 8 октября начинают мирные переговоры. Как говорилось в совместном заявлении, старт диалога сопроводит вступление в действие соглашения о временном прекращении огня.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах, его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов были вынуждены покинуть свои дома. В 2016 году в Гаване представители правительства южноамериканской страны и повстанческой организации подписали соглашение о прекращении конфликта. Под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе РВСК была создана политическая партия. Несмотря на это, позднее часть бывших участников организации решила вновь взять в руки оружие.