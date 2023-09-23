Избирательный совет Венесуэлы предложил оппозиции помощь в проведении праймериз

По словам НИС, за помощью к ним обратился председатель комиссии по проведению праймериз Хесус Мария Касаль

КАРАКАС, 23 сентября. /ТАСС/. Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы предложил техническую помощь в проведении праймериз оппозиции перед президентскими выборами.

"НИС в пятницу единогласно одобрил предоставление комплексной, законной и отвечающей конституции технической поддержки политическим организациями, объединенным в так называемую "Единую платформу", для проведения их первичных выборов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По словам НИС, за помощью к ним обратился председатель комиссии по проведению праймериз Хесус Мария Касаль. "В связи с заявлениями председателя НИС Национальная комиссия по праймериз сообщает, что в ближайшее время проведет переговоры с кандидатами и политическими деятелями, поддерживающими процесс", - прокомментировали организаторы голосования решение органа, выполняющего функции ЦИК.

Праймериз оппозиционного альянса "Единая платформа" должны состояться 22 октября. На них оппоненты правительства президента Николаса Мадуро хотят выбрать единого кандидата на выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Согласно опросам, среди оппозиционеров наибольшей поддержкой с большим отрывом пользуется Мария Корина Мачадо, которой запрещено занимать государственные посты.