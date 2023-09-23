Во Вьетнаме заявили, что мир переживает кризис доверия и многостороннего сотрудничества

Премьер республики Фам Минь Чинь отметил, что на мировых лидеров ложится ответственность работать вместе для укрепления доверия, искренности и солидарности

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Современный мир переживает серьезный кризис доверия и многостороннего сотрудничества, поэтому на мировых лидеров ложится ответственность работать вместе для укрепления доверия, искренности и солидарности. Об этом заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Долг и ответственность мировых лидеров - работать вместе для укрепления доверия, искренности и солидарности, развивать многостороннее сотрудничество, эффективно реагировать на глобальные и общечеловеческие вызовы, способствовать устойчивому развитию", - сказал глава вьетнамского правительства.

По его словам, сегодня необходимо глобальное решение, направленное на поощрение солидарности, международного сотрудничества, продвижение многосторонности, центральной роли ООН. "Необходимо использовать солидарность вместо разделения, диалог вместо конфронтации и сотрудничество вместо изоляции", - отметил премьер. Он призвал страны мира продвигать комплексные экономические, политические и социальные решения для обеспечения стабильности и безопасности, включая построение и трансформацию моделей зеленой и цифровой экономики, снижение торговых и инвестиционных барьеров, укрепление соглашений о свободной торговле, реформирование институтов международного финансового и валютного режима.

Фам Минь Чинь также подтвердил, что Вьетнам продолжит свою независимую и самостоятельную внешнюю политику, ориентированную на диверсификацию и многосторонность отношений, стремясь быть другом, надежным партнером всех стран и активным, ответственным членом международного сообщества. Вьетнам, сказал он, будет вносить более решительный и ответственный вклад в реализацию приоритетов ООН, включая участие в миротворческих операциях, стремиться к достижению нулевых выбросов к 2050 году, вносить вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.