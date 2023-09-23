Главы дипведомств Южной Кореи, США и Японии обсудили сотрудничество России и КНДР

По данным южнокорейского внешнеполитического ведомства, стороны договорились, что решительно ответят на любое действие, которое "угрожает региональной безопасности"

СЕУЛ, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин, его японская коллега Ёко Камикава и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили "возможность соглашения о поставках оружия" между РФ и КНДР. Об этом сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

"Министры трех стран выразили серьезную обеспокоенность в связи с обсуждением военного сотрудничества, включая возможность оружейной сделки между Россией и Северной Кореей. Они договорились, что три страны решительно ответят на любое действие, которое угрожает региональной безопасности и нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, и будут сотрудничать с международным сообществом", - говорится в сообщении министерства.

Встреча состоялась 22 сентября по местному времени в Нью-Йорке, где проходит сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Высокопоставленные дипломаты также обменялись мнениями о ситуации в регионе и трехстороннем сотрудничестве.

19 сентября МИД Республики Корея вызвал посла РФ в Сеуле Андрея Кулика. Южнокорейская сторона выразила обеспокоенность в связи с якобы имевшим место обсуждением военного и военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном в ходе визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Как позднее информировало посольство, российская сторона заявила, что спекуляции в западных и южнокорейских СМИ на тему военного и военно-технического сотрудничества РФ и КНДР лишены оснований.

В диппредставительстве подчеркнули, что РФ выполняет все взятые на себя международные обязательства, в том числе касающиеся отношений с "добрым соседом и давним партнером КНДР".