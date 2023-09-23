В Пакистане заявили о необходимости вести борьбу с терроризмом без дискриминации

Исполняющий обязанности премьер-министра страны Анваар-уль-Хак Какар указал на важность устранения коренных причин возникновения терроризма, таких как бедность, несправедливость и иностранная оккупация

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество не должно делать исключений в контексте борьбы с терроризмом. Об этом в пятницу вечером заявил исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы должны противостоять всем террористам без дискриминации, - сказал он, - включая растущую угрозу, исходящую от крайне правых экстремистских и фашистских группировок, в частности радикалов, вдохновленных идеологией «хиндутвы», угрожающих геноцидом индийским мусульманам и христианам".

Глава пакистанского правительства указал на важность устранения коренных причин возникновения терроризма, таких как бедность, несправедливость и иностранная оккупация.

Какар также предложил создать в рамках Генассамблеи специальный комитет для наблюдения за реализацией Глобальной контртеррористической стратегии.

Неделя высокого уровня 78-й сессии ГА ООН открылась в Нью-Йорке 19 сентября. На нее традиционно съезжаются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны лично выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.