Пакистан выступил против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН

И. о. премьер-министра Анваар-уль-Хак Какар выразил мнение, что добавление дополнительных постоянных членов в СБ ООН подорвет его авторитет и легитимность

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Добавление дополнительных постоянных членов в Совет Безопасности ООН подорвет его авторитет и легитимность. Такое мнение выразил в пятницу исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Пакистан считает, что добавление дополнительных постоянных членов в СБ ООН еще больше подорвет его авторитет и легитимность, - сказал он. - Максимально широкий консенсус может быть лучше всего достигнут на основе предложения движения UFC ("Единство ради консенсуса" - прим. ТАСС) об увеличении количества только непостоянных членов с предоставлением ограниченного числа мест на более длительный срок".

Неделя высокого уровня 78-й сессии ГА ООН открылась в Нью-Йорке 19 сентября. На нее традиционно съезжаются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Впервые с начала пандемии неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны очно выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.