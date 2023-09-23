Главы Туркмении и Узбекистана обсудили двустороннее сотрудничество

Как отметила газета "Нейтральный Туркменистан", в последнее время заметно активизировались межрегиональные связи, успешно осуществляются прямые деловые контакты

АШХАБАД, 23 сентября. /ТАСС/. Президенты Туркмении и Узбекистана Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Мы придаем большое значение развитию всестороннего сотрудничества с нашим близким соседом, с которым нас многое связывает и роднит", - приводит издание слова Бердымухамедова.

Главы двух государств с удовлетворением отметили динамичное развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Это касается сельского хозяйства, электроэнергетики, нефтегазового комплекса и других отраслей. Отмечалось, что в последнее время заметно активизировались межрегиональные связи, успешно осуществляются прямые деловые контакты.

Мирзиёев поздравил главу Туркмении с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности. Бердымухамедов 22 сентября отпраздновал свое 42-летие. Туркменский лидер поблагодарил коллегу за большой личный вклад в укрепление дружбы между их государствами.