В Казахстане назначили нового главу Северо-Казахстанской области

Им стал Гауез Нурмухамбетов

АСТАНА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Гауеза Нурмухамбетова акимом (руководителем администрации) Северо-Казахстанской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Нурмухамбетова Гауеза Торсановича акимом Северо-Казахстанской области", - говорится в указе лидера республики.

В начале сентября прежний глава региона Айдарбек Сапаров занят пост министра сельского хозяйства Казахстана.

Нурмухамбетов родился в 1968 году. С января текущего года был депутатом Сената (верхней палаты) парламента. Ранее занимал должность первого заместителя руководителя Костанайской области.