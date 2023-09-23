Россия и Таиланд договорились укреплять связи в сферах безопасности, экономики и культуры

Главы МИД РФ и Таиланда Сергей Лавров и Панпри Пхиттханукон обсудили сотрудничество на международных форумах

БАНГКОК, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель премьера, глава МИД Таиланда Панпри Пхиттханукон обсудили пути укрепления сотрудничества в сферах безопасности, экономики, культуры, науки и техники. Об этом сообщило Национальное бюро новостей Таиланда по итогам встречи министров на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Обе стороны договорились тесно сотрудничать для дальнейшего укрепления взаимодействия в различных областях, таких как безопасность, экономика, культура, наука и техника. Министры также обсудили сотрудничество на международных форумах, включая АСЕАН, БРИКС и ООН, и обменялись мнениями по региональным и международным проблемам", - говорится в сообщении.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) 2 сентября утвердил состав нового правительства во главе с Сеттхой Тхависином от партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи"), который по совместительству возглавил министерство финансов.