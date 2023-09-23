Проходящие в Белоруссии военные учения вошли в активную фазу

По словам командующего войсками Западного оперативного командования ВС республики Владимира Белого, особенностью учений стало то, что был обозначен реальный противник

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Комплексные военные учения, проходящие в трех областях Белоруссии, вошли в активную фазу. Об этом сообщил командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Белоруссии Владимир Белый.

"Мы вошли в активную фазу. Войска оперативного командования отрабатывают вопросы ведения оборонительных операций. Основной упор делается на вопросы разведки объектов противостоящего противника, вскрытия группировок, прогноза и анализа его вероятного характера действий", - цитирует его пресс-служба Минобороны.

По словам командующего, особенностью этих учений стало то, что обозначен реальный противник. "Это позволяет нам принимать решения в зависимости от складывающейся обстановки, реально противодействовать и осуществлять выводы из-под его ударов, соответственно наносить наши удары", - пояснил Белый.

Ранее в Минобороны сообщали, что маневры пройдут в несколько этапов на различных полигонах и участках местности в Брестской, Гродненской и Минской областях. Цель учений - совершенствование уровня готовности органов военного управления оперативных объединений в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами в ходе ведения боевых действий. Активная фаза учений продлится до 26 сентября. Подчеркивалось, что учения не несут угрозы соседним странам, численность их участников не превышает значений, установленных Венским документом ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.