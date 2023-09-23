В ФРГ заявили об отсутствии у некоторых муниципалитетов возможности принимать мигрантов

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал все демократические партии помочь в поиске решений

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("зеленые") полагает, что многие муниципалитеты в Германии достигли предела своих возможностей относительно приема мигрантов. Об этом он сообщил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Хабек отметил, что многие мэры городов и представители властей федеральных земель рассказали ему, что "вряд ли смогут гарантировать жилье [мигрантам], а вскоре и вообще не смогут им обеспечить". "Мне сказали: если так много людей будут продолжать прибывать так быстро, у нас не останется никакого жилья, кроме спортзалов", - подчеркнул глава Минэкономики ФРГ. "И если занятия по гимнастике будут отменены, нельзя ожидать, что все граждане скажут: "Мы с этим справимся", - констатировал он.

"Если мы не хотим, чтобы правый популизм использовал эту проблему, тогда все демократические партии обязаны помочь в поиске решений", - резюмировал Хабек. Что касается возможных решений проблем миграционной политики, министр указал, что его партия должна "принять реальность и решить конкретные проблемы - даже если это означает принятие морально трудных решений".

В августе газета Bild сообщила, что количество несанкционированных въездов в Германию за первые семь месяцев текущего года увеличилось на 51% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигло 43 815. По ее информации, особенно сложная ситуация наблюдается на границе с Польшей, где сотрудники полиции зарегистрировали 14 303 незаконных пересечения границы, что на 143,7% больше, чем в предыдущем году. Несанкционированных въездов из Швейцарии было на 201,8% больше.