Глава МИД Белоруссии обсудил с замгенсека ООН угрозы международного терроризма

Сергей Алейник подчеркнул, что республика продолжит конструктивное взаимодействие с Контртеррористическим управлением ООН

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на встрече с заместителем генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым заявил о недопустимости политизации тематики противодействия контртеррористическим угрозам. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

"В ходе беседы представитель ООН был проинформирован о приоритетах белорусского председательства в ОДКБ. Стороны обменялись мнениями о взаимодействии двух организаций по линии контртеррористического направления, - говорится в сообщении. - Алейник заявил о недопустимости, особенно в условиях текущей международной ситуации, политизации тематики противодействия контртеррористическим угрозам в нарушение норм международного права и принципов цивилизованных взаимоотношений государств".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Белоруссия, выступая надежным и ответственным партнером, продолжит конструктивное взаимодействие с Контртеррористическим управлением ООН, последовательно и эффективно реагируя на угрозы международного терроризма.

Алейник передал приглашение принять участие в предстоящей в Минске 26-27 октября 2023 года международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".