В Манипуре потребовали от населения сдать незаконное оружие

Как отметили в правительстве штата, различные группировки использовали оружие "с целью похищений, вымогательства и угроз"

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сентября. /ТАСС/. Власти индийского северо-восточного штата Манипур, где с начала мая не прекращаются межэтнические столкновения, потребовали в ультимативном порядке от населения в 15-дневный срок сдать "незаконное оружие". Об этом сообщает газета The Times of India.

"По истечении [данного срока] силы безопасности проведут масштабную поисковую операцию по всему штату с целью выявления такого оружия, и все, у кого оно будет обнаружено, будут строго наказаны в соответствии с законом", - говорится в заявлении правительства Манипура. По его данным, различные группировки использовали оружие "с целью похищений, вымогательства и угроз".

Вспышка напряженности в штате произошла в начале мая после того, как мигранты из племени мейтей потребовали получения статуса так называемой зарегистрированной касты. Этот статус дает членам касты ряд привилегий, в том числе при устройстве на работу в государственное учреждение или предприятие, при поступлении в высшие учебные заведения, а также часть других льгот.

Требование мейтей вызвало протест у племени куки, составляющего 56% населения штата, которое сочло его ущемлением своих прав. В начале мая организации куки провели марш протеста. После марша в штате вспыхнули массовые столкновения между представителями двух племен, жертвами которых стали 175 человек. Пропали без вести 32 жителя. Силы безопасности арестовали 325 участников межплеменных столкновений и экстремистов, конфисковали 1 359 единиц огнестрельного оружия, 15 тыс. боеприпасов.