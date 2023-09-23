В Армении заявили об отсутствии задержанных во время вечернего массового шествия в Ереване

В настоящее время у здания правительства республики дежурят несколько полицейских

ЕРЕВАН, 23 сентября. /ТАСС/. Полиция в Ереване не задерживала участников акции протеста на площади Республики и последовавшего многотысячного шествия в пятницу вечером, когда граждане перекрывали дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД Армении.

"Во время акции протеста на площади Республики и последующего шествия задержаний не было", - сообщили в ведомстве.

Днем 22 сентября до того, как несколько тысяч человек собрались на центральной площади, силовики препятствовали блокировке дорог и перекрестков, МВД сообщило о 98 задержанных.

Сейчас обстановка спокойная, массовых акций нет, отдельные группы начали шествие по городу. У здания правительства, где обычно собираются граждане, требуя отставки премьера Никола Пашиняна из-за ситуации в Нагорном Карабахе, дежурят всего несколько полицейских. Во время протестов вход в здание охраняют выстроенные в несколько рядов силовики в касках и с металлическими щитами, а также внутренние войска в черных беретах, которые силой задерживают отдельных участников акций.