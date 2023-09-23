В ДНР заявили о провале наступления ВСУ под Урожайным

Большая часть группировки уничтожена, сообщил советник врио главы региона Ян Гагин

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили наступление в районе Урожайного на южнодонецком направлении в Донецкой Народной Республике, большая часть наступающей группировки уничтожена. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы региона Ян Гагин.

"ВСУ провалили наступление под Урожайным, вопреки множеству попыток и испытанных тактик успеха не получили. Несколько недель накрывали огнем артиллерии, пытались зайти на наши позиции, поливали из всего, чего только можно было. Все оказалось безуспешно. В конечном итоге большая часть наступающей группировки противника была уничтожена, остатки поспешно бежали", - сказал он.

По словам Гагина, ВСУ несколько раз формировали на подступах к этому участку фронта резервы, оснащая их бронетехникой и артиллерией. Потери украинских подразделений составили несколько сотен человек.