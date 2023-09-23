23 сентября, 09:03

Материковый Китай выразил соболезнования семьям жертв пожара на Тайване

Представитель по печати канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что был потрясен, узнав об этом инциденте

ПЕКИН, 23 сентября. /ТАСС/. Материковый Китай выразил соболезнования в связи с пожаром на заводе на юге Тайваня, унесшим жизни по меньшей мере шести человек. Об этом сообщает новостной сайт "Цзюпай синьвэнь".

"Я был потрясен, узнав об этом инциденте, повлекшем многочисленные жертвы", - заявил представитель по печати канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа. Он выразил соболезнования семьям погибших.

По сообщениям тайваньских источников, из-за взрыва и последовавшего за ним пожара в парке науки и технологий в пятницу погибли по меньшей мере 6 человек и около 100 получили ранения. 

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