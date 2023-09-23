В Таиланде назначили нового главу оппозиционной партии "Движение вперед"

Им стал Чайтхават Тулатхон

БАНГКОК, 23 сентября. /ТАСС/. Лидером оппозиционной таиландской партии "Движение вперед" выбран Чайтхават Тулатхон, занимавший ранее должность генерального секретаря. Об этом политсила сообщила в социальной сети X (ранее Twitter).

Бывший лидер партии Пита Лимчароенрат, объявивший о своей отставке 15 сентября, займет пост председателя консультативного комитета при лидере партии.

"Движение вперед" по итогам прошедших 14 мая парламентских выборов получило простое большинство в 500-местной Палате представителей, куда прошел 151 депутат этой политической силы. Другой представитель оппозиции в лице партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") смог провести в парламент 141 депутата. После неудачной попытки "Движения вперед" сформировать правительство во главе с Лимчароенратом "Пхыа Тхаи" официально выдвинула кандидатом в премьер-министры Таиланда Сеттху Тхависина и возглавила процесс создания новой правительственной коалиции уже без участия "Движения вперед".

"Пхыа Тхаи" 21 августа объявила о формировании правительственной коалиции с участием 10 других партий. В итоге Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи (парламент) Таиланда на совместном заседании 22 августа утвердили кандидатуру Тхависина на посту премьера.