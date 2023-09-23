Reuters: США могут передать Вьетнаму пакет вооружений, включающий F-16

По данным источников агентства, сделка может быть заключена в течение 2024 года

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры о поставке Вьетнаму крупного пакета вооружений, в который могут войти истребители F-16, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, сделка может быть заключена в течение следующего года. Она "может завершить новый этап укрепления отношений между Вашингтоном и Ханоем поставкой американских истребителей F-16, в то время как государство в Юго-Восточной Азии сталкивается с напряженностью в отношениях с Пекином в спорном Южно-Китайском море", заявил собеседник агентства.

Чиновники отметили, что обсуждение сделки пока находится на ранней стадии, а ее детали еще прорабатываются. Они также не исключают, что поставка может не состояться. Тем не менее, как сообщили официальные лица, передача вооружений стала одной из основных тем переговоров высокопоставленных вьетнамских и американских лиц, состоявшихся в Ханое, Вашингтоне и Нью-Йорке в течение последнего месяца.

Другой источник сообщил Reuters, что США намерены предложить Вьетнаму выгодные финансовые условия для закупки дорогостоящего оружия, чтобы "снизить зависимость Ханоя от более бюджетных вооружений российского производства". По данным агентства, Россия в настоящее время обеспечивает до 80% поставок вооружений во Вьетнам.

Отношения Вьетнама и США

10 сентября по итогам переговоров в Ханое Байдена и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга было объявлено о договоренности вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Вьетнам и США в 1995 году возобновили прерванные Вьетнамской войной межгосударственные связи, а в июле 2013 года повысили их уровень до всеобъемлющего партнерства. За истекший период Соединенные Штаты превратились во второго по величине торгово-экономического партнера Вьетнама: товарооборот увеличился с $450 млн в 1994 году до $123,86 млрд в 2022-м. Ежегодный прирост вьетнамского экспорта в США за последнее десятилетие составлял в среднем почти 20%. Вьетнам для США является восьмым по величине торговым партнером в мире и крупнейшим среди стран АСЕАН. Американский бизнес реализует в социалистической республике 1 286 проектов с общим объемом капитала более $11,79 млрд.