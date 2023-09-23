Азербайджан создал группу для решения социально-экономических проблем в Карабахе

Ее возглавил вице-премьер республики Шахин Мустафаев

БАКУ, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Азербайджана создали рабочую группу для решения социальных, экономических и инфраструктурных проблем в Карабахе, ее возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев. Об этом говорится в сообщении администрации президента Азербайджана.

"По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе под руководством заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева", - говорится в сообщении.

Рабочая группа действует в рамках координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

По данным администрации Алиева, для обеспечения армянского населения первой медицинской помощью и питанием МЧС Азербайджана установило палатки на 1 тыс. человек в Агдаме, Физули и Кельбаджаре. Также указано, что по просьбе представителей армянского населения Карабаха, с которой они обратились к руководству Азербайджана на встрече в Евлахе, будет обеспечена отправка горюче-смазочных материалов, в первую очередь для детских садов, скорой помощи и пожарной службы.

Кроме того, согласно информации, азербайджанская сторона обеспечивает использование дороги Лачин - Ханкенди для доставки гражданскому населению продовольствия и товаров повседневного спроса силами контингента российских миротворческих сил. Также создаются условия для поставок Международным комитетом Красного Креста (МККК) продовольствия, медикаментов и детского питания по дорогам Агдам - Аскеран - Ханкенди и Лачин - Ханкенди и возможности для эвакуации на основании запроса МККК лиц, нуждающихся в медицинской помощи, в Армению.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе