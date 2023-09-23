В Грецию из Турции прибыли около 1 400 нелегальных мигрантов за 15 дней

По информации телеканала ERT-1, поток нелегальных мигрантов и беженцев на греческие острова остается высоким

АФИНЫ, 23 сентября. /ТАСС/. Примерно 1 400 нелегальных мигрантов прибыли на группу греческих островов Додеканес в Эгейском море за последние 15 дней с находящегося поблизости побережья Турции. Об этом сообщает греческий телеканал ERT-1.

По его словам, поток нелегальных мигрантов и беженцев на греческие острова остается высоким. Береговая охрана указала на рост почти на 60% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Только за последние 15 дней около 1 400 человек прибыли с противоположного турецкого побережья на острова Додеканеса, в частности на Родос, Карпатос, Сими, Кос и Лерос. Практически ежедневно нелегалов перевозят в два лагеря для временного содержания на Косе и Леросе, которые являются единственными на Додеканесе. Их загрузка уже близка к максимальной.

Телеканал отмечает, в частности, что 160 нелегальных мигрантов, включая детей, были перевезены на судне 20 сентября в лагерь на Косе, а 21 сентября еще 42 человека отправлены с Родоса в лагерь на Леросе, в котором в настоящее время проживают 1 838 человек. В структуре временного содержания мигрантов на Косе сейчас находится более 2 100 человек. Оба лагеря рассчитаны на 4 280 человек, а сейчас в них размещены около 4 000.

При этом, по словам телеканала, очень мало мигрантов переводятся из центров приема на Косе и Леросе в аналогичные структуры в континентальной части Греции. Два дня назад с Лероса были отправлены 144 человек, а с Коса - всего 100. При этом 22 сентября близ острова Лесбос в Эгейском море Береговой охраной были обнаружены и спасены еще 108 человек, находившихся на лодках. Они были доставлены в центр приема нелегальных мигрантов на Лесбосе.

Греция является страной транзита нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Большинство нелегалов прибывают по морю из Турции. Некоторые пытаются на лодках, баркасах и парусниках добраться до Италии через воды Греции. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 1 января по 13 августа нынешнего года по морю в Грецию прибыли 10 790 беженцев и мигрантов. Их поток увеличился более чем два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.