Sky: поддержка Сунака упала до минимума на фоне экологической политики его кабинета

Согласно опросу компании YouGov, лишь 23% британцев положительно оценивают деятельность главы правительства Соединенного Королевства

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Уровень поддержки премьер-министра Великобритании Риши Сунака снизился до минимума за 11 месяцев его пребывания у власти. Как сообщает телеканал Sky News, рейтинг Сунака упал после того, как в среду он объявил об отмене некоторых экологических инициатив своего предшественника Бориса Джонсона.

Опубликованные каналом данные опроса, проведенного компанией YouGov 21-22 сентября среди 2 тыс. человек, показали, что лишь 23% британцев положительно оценивают деятельность главы правительства, а 68% относятся к нему отрицательно. В августе эти два показателя находились на уровне 26% и 67% соответственно. При этом с августа упала и поддержка главного политического соперника премьера - лидера лейбористов Кира Стармера, о положительном отношении к которому сейчас заявляют лишь 30% респондентов по сравнению с 35% в конце августа. Среди сторонников правящей Консервативной партии к Сунаку положительно относятся 48% респондентов, 47% придерживаются о нем неблагоприятного мнения.

Опрос был проведен после того, как глава правительства объявил о намерении отложить сроки достижения некоторых из климатических целей, которые в 2020 году поставил Джонсон. Премьер объяснил это решение тем, что жителям королевства будет слишком трудно адаптироваться к новым правилам при неблагоприятной экономической обстановке в королевстве.

В соответствии с новым планом запрет на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями вступит в силу в стране только в 2035 году, а не в 2030. Будет отменено требование к владельцам недвижимости повысить энергоэффективность своих домов. Будут также смягчены правила отказа от бойлеров, работающих на мазуте и на газе, которые должны быть заменены тепловыми насосами. Вместе с тем правительство Сунака по-прежнему декларирует намерение достичь климатической нейтральности к 2050 году.

Изменения, о которых объявил премьер, вызвали критику как со стороны природозащитников и оппозиции, так и некоторых консерваторов. Изменение правительственной политики также стало неожиданностью для производителей автомобилей, некоторые из них уже успели потратить значительные силы и средства, чтобы успеть адаптироваться к кардинальным изменениям британского рынка уже в 2030 году.