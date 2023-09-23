23 сентября, 09:57

В Нигерии освободили группу студентов, захваченную боевиками

Как сообщила газета Punch, в операции по преследованию боевиков участвовали два вертолета

ПРЕТОРИЯ, 23 сентября. /ТАСС/. Силы безопасности Нигерии освободили группу из более 20 студентов, которые были захвачены 22 сентября боевиками на северо-западе страны. Об этом сообщила нигерийская газета Punch.

В операции по преследованию боевиков участвовали два вертолета, благодаря которым удалось быстро выйти на след банды, отмечает издание.

Боевики ворвались ранним утром 22 сентября в общежитие Федерального университета Гусау в штате Замфара и захватили 24 студентов, в основном девушек и женщин, а также 6 рабочих. Власти быстро организовали преследование, которое позволило освободить всех студентов. О судьбе рабочих известий пока нет. 

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Нигерия
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