23 сентября, 10:05
Военная операция на Украине

Глава МИД Австрии выступил за поддержание диалога с Россией

AP Photo/ Darko Vojinovic
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг
© AP Photo/ Darko Vojinovic

По словам Александера Шалленберга, вопросы защиты климата и разоружения требуется решать при участии Москвы

ВЕНА, 23 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал поддерживать диалог с Москвой на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ.

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"Разумеется, нужно продолжать [диалог]. Для этого есть соответствующее площадки, например ООН и ОБСЕ. Эти организации никогда не были клубами единомышленников. Диалог ведь было сложно вести еще во времена холодной войны. Об этом нельзя забывать", - сказал он в интервью Австрийскому агентству печати.

По его словам, вопросы защиты климата и разоружения требуется решать при участии Москвы. "С нашей, западной точки зрения, это, конечно, сложно", - добавил дипломат.

Действия России на Украине министр назвал "неоимпериалистическими". "Это не тот случай, когда мы можем сидеть сложа руки (речь о ситуации на Украине - прим. ТАСС), потому что это вопрос нашей собственной безопасности. Мы опираемся на то, что все вне зависимости от того, есть у них ядерное оружие или нет, соблюдают международное право", - считает политик. 

Теги:
АвстрияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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