Макрон встретился с Папой Римским в Марселе

Встреча прошла за закрытыми дверями

МАРСЕЛЬ /Франция/, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с Папой Римским Франциском во дворце Фаро в Марселе после выступления понтифика на заключительной сессии встречи средиземноморских епископов. Как передает корреспондент ТАСС, встреча прошла за закрытыми дверями.

Франциск встречался с Макроном в Ватикане трижды - в 2019 году, 2021 и последний раз недавно - в октябре 2022 года. Как потом сообщали СМИ, во время последней встречи затрагивалась тема украинского урегулирования, Макрон попросил понтифика позвонить президенту РФ Владимиру Путину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также президенту США Джо Байдену, "чтобы содействовать установлению мира на Украине".

По данным газеты La Provence, Макрон подарил Франциску оригинальное издание эссе Альбера Камю "Лето" о Средиземноморье и произведение Феликса Рейно "Морские экс-вото Нотр-Дам-де-ла-Гард", где описываются предметы, которые прихожане приносили в марсельскую базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард.

При этом стороны подчеркивают, что этот приезд Франциска в Марсель не является официальным апостольским визитом в республику.

Как сообщила служба печати Святого престола, Франциск принял в резиденции Архиепархии Марселя, где остановился, президента ЕК Маргаритиса Схинаса, а также встретился с представителями неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов. Миграционная проблема - в центре этой папской поездки. Накануне понтифик поблагодарил НПО за работу и осудил тех, кто пытается препятствовать оказанию помощи терпящим бедствие.

Франциск завершит в субботу визит в Марсель мессой на местном стадионе "Велодром". На ней будет присутствовать Макрон с супругой Брижит.