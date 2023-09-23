Глава МИД Австрии заявил, что тема Украины не стала единственной на Генассамблее ООН

По словам Александера Шалленберга, затрагивались израильско-саудовские отношения, а также проблемы в Афганистане и африканских странах

ВЕНА, 23 сентября. /ТАСС/. Обсуждения на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке не ограничиваются темой Украины и России, затрагиваются еще и израильско-саудовские отношения, а также проблемы в Афганистане и африканских странах. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

"На этой Генеральной Ассамблее ООН обсуждались не только Украина и Россия. Мы много говорили о Ближнем Востоке, о ситуации между Израилем и Саудовской Аравией, и, конечно, много о Сахеле и Западной Африке", - сказал он в интервью Австрийскому агентству печати.

Европа должна избегать политики двойных стандартов, из-за которой может создаться впечатление, что она уделяет внимание только Украине в ущерб другим вопросам, добавил политик.

"Есть кризисные точки от Афганистана до Эфиопии и Буркина-Фасо, Мали и Нигера, Мьянмы в Азии. Мы должны быть задействованы там, должны быть начеку", - считает Шалленберг.

Общеполитическая дискуссия на Генеральной Ассамблее ООН, в которой принимают участие главы государств и министры, открылась в Нью-Йорке 19 сентября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.