Румыния блокирует участие Австрии в заседаниях НАТО из-за спора о Шенгене

По данным газеты Salzburger Nachrichten, два офицера ВС Австрии уже несколько недель ждут аккредитации в Брюсселе, где располагается штаб-квартира блока

ВЕНА, 23 сентября. /ТАСС/. Румыния блокирует участие австрийских представителей в заседаниях НАТО на фоне нежелания Вены дать согласие на вступление Бухареста в Шенгенскую зону. Об этом сообщает газета Salzburger Nachrichten.

По ее данным, два офицера ВС Австрии уже несколько недель ждут аккредитации в Брюсселе, где располагается штаб-квартира блока.

"Мы рассчитываем на то, что Румыния и Австрия решат любые двусторонние проблемы, которые могут повлиять на работу австрийских офицеров при НАТО", - приводит издание слова представителя альянса.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен ранее призвала страны Европейского союза без промедления принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. Власти Австрии считают, что расширение Шенгенской зоны в настоящее время не имеет смысла из-за роста нелегальной миграции. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявлял, что страна обратится в Европейский суд, если Вена продолжит блокировать расширение Шенгена.

Румыния вступила в НАТО в 2004 году. Австрия не является членом альянса, но взаимодействует с ним в рамках программы "Партнерство во имя мира". Вена также участвует в работе Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR) в Косове, действующих на основе резолюции Совета Безопасности ООН от 1999 года.

Сотрудничество между Австрией и НАТО не в первый раз сталкивается с трудностями из-за действий отдельных стран-членов. Турция в течение нескольких лет с 2016 года блокировала участие республики в программе партнерства с НАТО из-за требования Вены прекратить переговоры о вступлении Анкары в ЕС. В прошлом году стало известно, что программу удалось продлить до 2024 года.