СМИ: в Италии предложили взимать залог с ожидающих решения по убежищу мигрантов

Так мигранты смогут избежать пребывания в соответствующем центре временного содержания, сообщила газета Il Messaggero

РИМ, 23 сентября. /ТАСС/. Итальянское правительство предлагает взимать залог в размере €4938 с мигрантов, ожидающих решения по запросу о предоставлении убежища, чтобы они могли избежать пребывания в соответствующем центре временного содержания. Об этом сообщила газета Il Messaggero со ссылкой на опубликованный документ.

Как поясняет издание со ссылкой на предыдущие решения кабмина, это касается выходцев из стран, относящихся к так называемым безопасным. Среди них называются Алжир, Гамбия, Кот д’Ивуар, Марокко, Нигерия и Тунис. Просители убежища из этих стран должны проходить ускоренную процедуру рассмотрения запроса в течение четырех недель. В случае отказа и высылки мигранта деньги будут возвращаться. Как поясняет газета, такой залог должен служить гарантией, что мигрант не покинет страну, с одной стороны, а с другой - минимальной финансовой гарантией в случае разрешения остаться.

В МВД республики разъяснили, что эта мера является альтернативной "административному аресту" и не касается новых центров содержания для мигрантов, которые подлежат репатриации. Такие структуры, согласно недавнему решению, планируется открыть дополнительно по всей стране в отдалённых малонаселенных пунктах. Срок содержания в них продлен до 18 месяцев.

Оппозиция уже выступила с критикой и залога, и специальных центров. Многие называют такие меры, направленные на облегчение миграционного кризиса, антиконституционными. Кроме того, локальные руководители областей и отдельных городов уже заявили о невозможности открытия новых центров на их территории.

Находящийся в апостольской поездке в Марселе Папа Римский Франциск призвал принимать мигрантов, не отталкивать их, проявляя равнодушие, и осудил тех, кто препятствует их спасению в море. Ранее правительство Италии во главе с Джорджей Мелони значительно ограничило работу неправительственных организаций, которые направляют суда в Средиземноморье и подбирают мигрантов с лодок, терпящих кораблекрушения. По убеждению итальянских властей, такие действия стимулируют незаконный бизнес по перевозке людей. Рим также возмущается, что многие такие НПО получают госсубсидии, в частности, в Германии.